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Американский миллиардер Илон Маск уволил советника по вопросам благотворительности Игоря Курганова. Деятельностью выходца из России заинтересовалось ФБР – пишет газета The Wall Street Journal.

Издание уточняет: Курганов у Маска управлял акциями компании Tesla на сумму примерно 6 миллиардов долларов. Средства предполагалось отправить на разные благотворительные программы, однако за длительный период на них не было истрачено ни цента. Это и заинтересовало ФБР в рамка расследования вероятного вмешательства иностранцев в деятельность американских компаний. Официальных обвинений Курганову пока не предъявили.

Курганов хоть и родился в России, однако вырос в Германии. Как уточняет WSJ, известность он приобрёл как опытный игрок в покер. Акциями Tesla Курганов управлял с зимы прошлого года.  Агентов Бюро в этой связи заинтересовало, как Курганов сумел так быстро попасть в ближний круг Илона Маска.

Уволить Курганова ранее предложил один и советников Маска, который управляет его состоянием, и бизнесмен с этим согласился.

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