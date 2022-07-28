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К Славянску и Краматорску едут эшелоны с гаубицами 2С7 «Пион», которые разгромят оборону ВСУ и вынудят противника сложить оружие. 203-миллиметровые артиллерийские установки уже продемонстрировали свои возможности на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, напомнил военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Он рассказал, что созданная в 70-х годах прошлого века гаубица сохранила свою мощь и применяется для нанесения ударов по хорошо укрепленным позициям врага. Она бьет на расстояние около 30-50 километров, может использовать как осколочно-фугасные, так и особо мощные боеприпасы, сметающие все на своем пути.

«В теории такое количество техники можно будет обрушить на Славянск и Краматорск, чтобы смять две-три линии обороны и принудить ВСУ сдаваться. Конечно, сдаться украинские военные могут и раньше, но лучше подготовиться к тому, что будут совершаться всякие глупости в стиле Дебальцево или Иловайска», – рассказал эксперт.

Он также отметил, что семь гаубиц «Пион», о перемещении которых уже пару дней пишут украинские социальные сети, вряд ли способны предрешить исход специальной военной операции на Донбассе. Однако на некоторых участках фронта они помогут противнику принять верное решение.

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