Свое последнее выступление в палате общин в качестве премьер-министра Борис Джонсон завершил знаменитой фразой Терминатора «Аста ла виста, бэби» и сорвал бурные продолжительные аплодисменты.

Он отметил, что свою миссию считает по большей части выполненной. Также Джонсон выразил благодарность своим единомышленникам и друзьям, главе оппозиции Киру Стармеру и всем, кто присутствовал на заседании.

«Hasta la vista, baby», – завершил экс-премьер свое обращение.

Тори аплодировали Джонсону стоя, но к бурным аплодисментам не присоединилась Тереза Мэй, которая занимала пост главы правительства до него.

Джонсон также порекомендовал новому премьеру сокращать налоги, обеспечивать экономике Великобритании возможность развиваться свободно, без давления со стороны государства, «держаться США» и «оказывать помощь украинцам по всему миру».