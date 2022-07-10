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ВС РФ столкнулись с временными проблемами, которые не позволяют обнаруживать и сбивать ракеты американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, рассказали эксперты портала Avia.Pro. По их словам, все дело в сложных маневрах, которые эти боезаряды осуществляют во время полета.

Ракеты летят по квазибаллистической траектории, что не только осложняет их перехват, но еще и не позволяет точно установить место пуска боезаряда. Для этой цели необходимо использовать триангуляцию, то есть, сопоставлять информацию, полученную сразу с трех радаров контрбатарейных комплексов. Сделать это несложно, однако процедура занимает какое-то время, за которое РСЗО успевают сменить позицию.

Перехват ракет теоретически провести можно, однако делать это нужно в момент их выхода на первоначальную высоту. При этом высокая скорость полета дает боезаряду возможность изменить траекторию до момента перехвата.

Эксперты напомнили, что сейчас ВСУ используют 7 комплексов HIMARS и MRLS, полученных от США и Великобритании. Однако до конца июля их количество должно увеличиться до 21 единицы. Две установки, напомним, были обнаружены и уничтожены российскими ВС.

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