«Злые русские хакеры» из группы RaHDit разозлились еще больше после ударов ВСУ по мирным городам на территории РФ. Они заявили, что наладили канал передачи информации о действиях противника российским войскам, что позволит в дальнейшем предотвращать эти и другие атаки, передает РИА Новости.

Ранее группировка также сумела получить доступ к секретным документам ГУР Украины и раздобыть списки граждан России, которые сотрудничали с противником. Все данные о них были переданы правоохранителям.

Кроме того, группа RaHDit в начале июня опубликовала в Сети информацию о 700 сотрудниках СБУ. Хакеры действуют с самого начала спецоперации, получая данные на сторонников украинских националистических организаций, представителей силовых структур. Теперь в их руках оказались и оперативные документы о ситуации на фронте, а также о планируемых действиях ВСУ.