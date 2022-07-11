Представитель российской хакерской группы RaHDIt рассказал о том, что есть точные доказательства факта сотрудничества украинской разведки с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на “черном рынке”. Подробности передает РИА “Новости”.

Хакер отметил: «Куда потом идут деньги от продажи оружия Европе — это мы уже сказать не можем, возможно, они как-то таким образом себе получают дополнительное финансирование, но хотя, если честно, у нас есть сильное подозрение, что эти деньги просто кто-то откладывает себе на пенсию».

При этом отмечается, что речь идет не о стрелковом оружии, а о противотанковых системах. По словам хакера, Киев продает противотанковые системы и гранатометы на Запад. Там они пользуются повышенным спросом.