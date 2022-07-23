Подразделение группировки войск РФ «Отважные» выбили с позиций украинских артиллеристов и получили в качестве трофеев боеприпасы калибра 155 миллиметров к гаубицам M777, сообщил портал «Русская весна».

Отмечается, что украинские военные продолжают разбрасываться направо и налево оружием и боеприпасами. Совсем недавно американские эксперты заявляли, что ВСУ слишком быстро расходуют снаряды к гаубицам, поэтому близок тот момент, когда их поставки могут затормозиться из-за нехватки боеприпасов. Однако артиллеристы все равно щедро бросают их на позициях.

Напомним, что гаубицы M777 на Украину поставляют Соединенные Штаты. Ранее сообщалось, что эти орудия очень капризны, они быстро выходят из строя из-за малейшего попадания осколков и требуют сложного ремонта.