Недоумение вызвало у продюсеров российской поп-группы “Руки вверх” решение властей Эстонии запретить ей въезд в страну. Никаких туров по странам Прибалтики группа не планировала. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на концертного директора группы Роберта Погосяна.

Запрет на въезд группы “Руки вверх” власти Эстонии объяснили тем, что не поддерживают специальную военную операцию России в Донбассе. В этой связи Погосян отметил, что поп-группа не меняла репертуара и исполняла только свои песни. Поэтому запрет на въезд в Эстонию коллективу не понятен, отметил продюсер. Впрочем, никаких проблем решение эстонских властей для группы не создало – в ближайшие годы у “Руки вверх” запланированы концертные туры только по России.

Как отметил Погосян, последний раз “Руки вверх” выступала в Эстонии в 2018 году. Группа была тепло встречена, а на её концерт билеты были полностью распроданы.