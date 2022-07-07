Экс-член президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), градозащитница Анна Капитонова резко негативно отозвалась о сносе дома Шагина. Она заявила, что это может иметь трагические последствия для всего Петербурга.

Дом Шагина начали сносить ускоренными темпами 6 июля. По этому факту глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Уничтожение памятника может быть незаконным.

В своем комментарии Капитонова отметила: КГИОП долго отказывался от сноса, но в конечном итоге дал согласие. Как полагает градозащитница, таким образом ведомство помогает девелоперам.

«Атака на ВООПИиК как раз тоже связана с этим, ведь если не будет общественной организации, которая всячески протестует против подобного подхода, то некому будет возражать, комитет сможет еще больше делать подобных вещей», — рассказала она.

Капитонова подчеркнула: ее незаконно сместили с поста в ВООПИиК. Сейчас организация не противостоит КГИОП, а способствует внедрению их инициатив. Она намерена бороться за то, чтобы ее членство было восстановлено. Более того, политика Смольного может привести к еще большим негативным последствиям для Северной столицы.

«Мы потеряем не только исторические здания, но и памятники. Вот уже сейчас мы теряем их на конкретном примере дома Шагина», – резюмировала Капитонова.

Напомним, ранее журналисты уже обращали внимание на смену состава ВООПИиК. Как полагают градозащитники, Смольный лишил членства всех тех, кто защищал достопримечательности города. Теперь их кресла заняли те, кто будет продвигать выгодные для Смольного решения. Такой подход еще раз указывает на наплевательское отношение администрации Александра Беглова к культурному наследию Петербурга.