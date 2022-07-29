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35 самолётов F-35 планирует купить Германия у Соединённых Штатов Америки. Кроме этого, власти ФРГ собираются закупить почти 40 двигателей к истребителям этой модели, а также комплектующие и программное обеспечение. Госдеп уже одобрил сделку. Правда, о каком количестве самолётов идёт речь, не уточняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Пентагона.

Отмечается, что в США рассматривают такую сделку, как усиление нацбезопасности страны за счёт повышения оборонного потенциала своего союзника по Североатлантическому альянсу. В то же время Госдеп уверен, что кардинального перекоса военного баланса в регионе за счёт поставки самолётов не произойдёт.

Предполагается, что за истребители и комплектующие власти Германии заплатят около 8,5 миллиардов долларов. Впрочем, сделка может и не состояться. По американским законам, после того, как Госдеп одобрит сделку о поставке вооружений, её ещё должен рассмотреть Конгресс и дать на неё своё согласие (или заблокировать).

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