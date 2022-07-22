Киевский режим с упрямой тупостью «гонит на фронт пушечное мясо». Он банально раздает оружие гражданскому населению, которое вынуждено затыкать бреши, образовавшиеся после крупных потерь, что в скором времени может привести к уничтожению двух третей украинской армии, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт Виктор Баранец.

Он напомнил, что по данным Минобороны РФ, Киев ежедневно теряет 200 и более боевиков ВСУ.

«Минобороны не врет. Все знают, что мы сделали в Яворове, когда там собралось около тысячи наемников. Мы сразу половину их вырубили. 250 человек были убиты, еще 300 были ранены, их сразу повезли в Польшу. Мы под Одессой уничтожили лагерь подготовки наемников. Таких примеров много. Сколько их всего надо убить?», – поинтересовался аналитик.

Баранец отметил, что две трети армии Украины – это тот предел, за которым ее боевой дух рухнет до неприлично низкого уровня. В этой ситуации даже самые отпетые националисты поймут, что единственный способ избежать серьезных потерь – это выбросить белый флаг и подписать капитуляцию.