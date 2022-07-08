Все больше боевиков попадают в плен к российским военным в ходе спецоперации России на Украине. Среди военнопленных оказался боец из белорусского полка. Запись его допроса была опубликована на телеграмм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Подробности сообщает издание “Свободная Пресса“.

Эксперт Андрей Суздальцев отметил, что любой белорусский военнослужащий может оказаться в рядах ВСУ. В этом случае российские военные будут воспринимать его как наемника, так как пошел в украинскую армию он по контракту, чтобы заработать на боевых действиях с русскими. Грозить ему будет такое жа наказание, как и британским наемникам.

По словам президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова: «Если идет бой, то нашим ребятам до лампочки — грузин ты, осетин или белорус. Но когда человек попал в плен — начинают разбираться».

Гончаров напомнил инцидент с “Грузинским легионом”, когда наемники из этого формирования творили настоящие зверства с российскими ранеными под Киевом.