читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС оказались зажаты со всех сторон в Лисичанске и могут быть ликвидированы в считанные часы. В связи с этим главком ВСУ Валерий Залужный потребовал от Киева приказа об отступлении из города, сообщил тг-канал «Резидент», ссылающийся на Офис президента Украины.

По словам Залужного, российские войска медленно, но уверенно закрывают котел в Лисичанске. Сейчас еще имеется возможность вывести подразделения украинской армии из города, однако если Киев продолжит медлить, то потери будут колоссальными.

Сейчас дорога на Северск, куда ВСУ планировали отступать ранее, уже заблокирована. Но выйти из города возможность имеется. Поэтому нужен срочный приказ отступать, чтобы сберечь жизни военнослужащих, цитирует Залужного источник.

Напомним, что ранее в Сети появлялись сообщения о выходе украинских войск из Лисичанска, однако они оказались не соответствующими истине. В настоящий момент неизвестно, какова численность подразделений ВСУ, остающихся в городе.

Вам может понравиться

Германии предрекли высокую инфляцию без поставок газа из России

Экономика Германии испытает серьёзные потрясения, если поставки российского газа в страну не нормализуются. Страну ждёт спад экономики и всплеск инфляции. Об этом заявляют специалисты Deutsche Bank, сообщает ТАСС. Поставки “голубого

Читатели портала «Гуаньча» возмутились из-за претензий Зеленского на саммите НАТО в Мадриде

Читатели китайского новостного портала «Гуаньча» поинтересовались, зачем НАТО и США на каждом мероприятии, независимо от его тематики, вешают на стену экран с президентом Украины Зеленским. Они заподозрили, что это новый

Байден снова допустил оплошность, нарушив протокол на встрече с королем в Мадриде

Американский президент Джо Байден, славящийся своими конфузами, в очередной раз оказался в центре внимания. На саммите НАТО в Мадриде он нарушил королевский протокол. Глава государства сначала поздоровался с королевой Летисией,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |