Украинские ВС оказались зажаты со всех сторон в Лисичанске и могут быть ликвидированы в считанные часы. В связи с этим главком ВСУ Валерий Залужный потребовал от Киева приказа об отступлении из города, сообщил тг-канал «Резидент», ссылающийся на Офис президента Украины.

По словам Залужного, российские войска медленно, но уверенно закрывают котел в Лисичанске. Сейчас еще имеется возможность вывести подразделения украинской армии из города, однако если Киев продолжит медлить, то потери будут колоссальными.

Сейчас дорога на Северск, куда ВСУ планировали отступать ранее, уже заблокирована. Но выйти из города возможность имеется. Поэтому нужен срочный приказ отступать, чтобы сберечь жизни военнослужащих, цитирует Залужного источник.

Напомним, что ранее в Сети появлялись сообщения о выходе украинских войск из Лисичанска, однако они оказались не соответствующими истине. В настоящий момент неизвестно, какова численность подразделений ВСУ, остающихся в городе.