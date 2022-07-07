Японское агентство Киодо заявило, что глава МИД страны Ёсимаса Хаяси не захотел посещать ужин руководителей дипломатических ведомств «Большой двадцатки». Журналисты пояснили, что присутствие японского министра на мероприятии, в котором участвует Сергей Лавров, нежелательно.

«В связи с тем, что там мог присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, было принято решение, что присутствие (главы МИД Японии – ред.) будет неуместным”, – отметило агентство.

Напомним, что 6 июля глава МИД РФ Сергей Лавров приехал на Бали, где сейчас проходит саммит стран-участниц G20. Он уже встретился с коллегами из Китая и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу. Кроме того, в программе визита запланировано еще несколько встреч «на полях» мероприятия.

Встречи с участием всех министров внутренних дел пройдут 7 и 8 июля.