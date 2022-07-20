КНР может полностью подчинить себе Тайвань в течение ближайших десяти лет. Председатель Си Цзиньпин сейчас уверен в мощи вооружённых сил страны. Такое заявление сделал глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс – передает РИА “Новости”.

Тайвань – де-факто независимое государство, однако Пекин считает, что остров входит в состав КНР. На этом фоне их отношения далеки от идеальных.

По мнению руководителя ЦРУ, Китай может подчинить Тайвань не только дипломатическим путём, но и с помощью оружия. При этом Бернс отметил, что вопрос сейчас стоит не в том, сможет ли Пекин пойти на это, а в том, когда он на это пойдёт.

Многие аналитики в США склоняются к тому, что в случае нападения на Тайвань, Соединённые Штаты вмешаются в конфликт, что может развязать войну между двумя державами. США открыто поддерживают независимость Тайваня, порой официальные лица страны совершают туда визиты. Это властями в Пекине расценивается, как провокация.