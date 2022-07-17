читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Проблемы с поставками газа и повышение цен на энергоносители могут спровоцировать новые протесты по всей Германии. На такие акции скорее всего выйдут граждане страны, которые ранее протестовали против антиковидных мер, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

Она заявила, что в разгар коронавирусной инфекции эти люди «презрели демократию» и завели связи с правыми экстремистами. Сейчас они могут использовать их и попытаться мобилизовать граждан Германии на новые протесты из-за стремительного роста цен.

Подобные акции призваны запугать общество, заявила Фезер, однако МВД Германии готово к новым протестам и предпримет соответствующие меры. «Экстремистам и популистам» не удастся «разделить» граждан страны.

Вам может понравиться

Российский аналог самого дорого лекарства в мире поступит в продажу через несколько лет

В России начинаются клинические испытания препарата, который предназначен для лечения спинально мышечной атрофии (СМА). Это серьёзное заболевание, которое в мире сейчас наиболее эффективно лечат самым дорогим лекарственным препаратом – “Золгенсмой”.

Ведущий Fox News Карлсон заявил, что Байден помогает Киеву, нарушая интересы американцев

Американский президент Джо Байден уже долгое время действует в ущерб своим гражданам. Вместо того, чтобы предпринимать меры поддержки в своей стране, которая проходит стадию тяжелого экономического кризиса, он спасает коррупционный

“Русская весна” подтвердила получение российскими ВС американской РСЗО HIMARS

Российские ВС получили в свое распоряжение реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства. До сегодняшнего дня данная информация витала в воздухе на уровне слухов, но сейчас ее подтвердил портал «Русская
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |