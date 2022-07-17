Проблемы с поставками газа и повышение цен на энергоносители могут спровоцировать новые протесты по всей Германии. На такие акции скорее всего выйдут граждане страны, которые ранее протестовали против антиковидных мер, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

Она заявила, что в разгар коронавирусной инфекции эти люди «презрели демократию» и завели связи с правыми экстремистами. Сейчас они могут использовать их и попытаться мобилизовать граждан Германии на новые протесты из-за стремительного роста цен.

Подобные акции призваны запугать общество, заявила Фезер, однако МВД Германии готово к новым протестам и предпримет соответствующие меры. «Экстремистам и популистам» не удастся «разделить» граждан страны.