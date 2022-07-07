Глава киноконцерна “Мосфильм” Карен Шахназаров заявил, что снимать фильмы о специальной военной операции (СВО) в Донбассе пока не нужно. Эта тема “должна созреть” – сказал кинодеятель в интервью телеканалу “Царьград”.

Шахназаров добавил, что фильмы на такие сложные темы, как спецоперация, не терпят к себе формального подхода. Если дать средства на такое кино сейчас, то “сомнительные дельцы налетят” на бюджетные деньги и “сварганят фильмы”, далёкие от искусства, отметил глава “Мосфильма”. Фильмы о происходящих сейчас событиях могут появиться в будущем, но это должно быть качественное кино, сказал Шахназаров.

В качестве примера руководитель киноконцерна привёл фильмы о Великой Отечественной войне: лучшие киноленты о ней появились уже после 1945 года, когда общество в целом, и кинорежиссёры и сценаристы, в частности, осмыслили произошедшие события.