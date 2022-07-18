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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не станет деблокировать черноморские порты и вывозить экспортное зерно, если увидит «угрозу нападения» со стороны РФ.

«Мы не согласимся ни на одно решение, которое будет оставлять любую щелочку для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря», — цитирует Кулебу РИА Новости.

В интервью украинской версии журнала Forbes министр также назвал причину, по которой Россия предпринимает усилия для разблокировки украинских портов. Таким образом она якобы хочет показать африканским и азиатским странам, занявшим в конфликте нейтральную позицию, свое стремление решить проблему голода из-за задержек экспортного украинского зерна.

Напомним, что 20 и 21 июля состоится встреча делегаций ООН, России, Турции и Украины, на которой будут обсуждаться вопросы вывоза зерна с Украины. На прошлой встрече стороны договорились о создании Координационного центра, однако до деталей дело не дошло.

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