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Евросоюз жертвует собственными интересами лишь для того, чтобы выполнять любую волю Вашингтона, заявил после встречи с главой МИД Конго Жан-Клодом Гакоссо руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Так он прокомментировал высказывание польского лидера Анджея Дуды о необходимости вынудить РФ «проиграть». По словам Лаврова, это заявление хорошо демонстрирует «свободу», которую постоянно позиционируют Соединенные Штаты. В результате все «свободные страны» Европы подчиняются Вашингтона и выполняют любые поставленные ним задачи.

Напомним, что визит в Конго – один из этапов африканского турне главы МИД РФ. В Браззавиле Лавров встретился с президентом страны Дени Сассу-Нгессо, чтобы донести до него послание российского лидера Владимира Путина.

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