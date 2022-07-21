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Способствовать в “замораживании” боевых действий на Украине власти Германии не планируют. До этого они не раз призывали не доводить дело до вооружённого противостояния и выступают только за полное,а не временное, прекращение огня. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщает ТАСС.

Ранее с призывами “заморозить” конфликт выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Политик при этом призывал Берлин не просто поспособствовать временному прекращению огня, но и посодействовать в урегулировании возникшего конфликта в целом.

Бербок, комментируя слова Кречмера, также заявила, что предложения о “заморозке” конфликта её удивляют. Изначально – заявила глава МИД – ни германское правительство, ни правительство любой другой страны в Европе не желали, чтобы на континенте вновь развернулись боевые действия. Помимо этого, сказала Бербок, с президентом России по поводу ситуации на Украине уже говорили лидеры различных европейских стран. В том числе и канцлер Германии.

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