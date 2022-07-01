Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто убежден, что между Россией и Финляндией можно восстановить доверительные отношения. В интервью для испанской газеты Mundo Хаависто отметил, что сейчас на границе двух стран очень спокойная обстановка, в Москве продолжает работу финское посольство.

По словам главы ведомства, доверие было подорвано с момента начала спецоперации на Украине. Теперь потребуется время на то, чтобы отношения восстановились. Пекка Хаависто заявил: “Я убежден, что однажды это доверие вернется, но очень трудно сказать, как и когда”.

Министр отметил, что по обе стороны границы проживают родственники, о которых нужно помнить независимо от политических разногласий между государствами.

Напомним, что Финляндия на фоне российской специальной военной операции на Украине подала заявку на вступление в НАТО.