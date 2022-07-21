Спутники Starlink от принадлежащей Илону Маску компании SpaceX широко используются для оказания военной помощи Украине. Такое признание сделал командующий американскими космическими войсками Джон Реймонд.

Он рассказал, что боевики ВСУ, которые находятся на передовой, постоянно поддерживают связь с командованием именно благодаря коммерческим спутникам. Они пролетают над полем боя на высоте около 130 миль, обеспечивая постоянный доступ к интернету на большой скорости.

Кроме того, спутники Starlink часто выступают в качестве ретрансляторов для разведывательных данных, которыми Пентагон регулярно делится с украинским командованием.