Киев может сколько угодно заявлять о подготовке контрнаступления на Херсон, однако в настоящий момент на этом направлении не наблюдается серьезной концентрации сил и тяжелого вооружения. В Николаевской области находится часть реактивных систем залпового огня HIMARS, что является единственным косвенным подтверждением возможной контратаки, сообщил Герой России Рустем Клупов.

Бывший помощник начальника разведки 131-й отдельной мотострелковой бригады Северо-Кавказского военного округа также пояснил, что численность личного состава ВСУ, сосредоточенная на Херсонском направлении, позволяет дойти до областного центра. Но только в «штилевых условиях». На деле же передвигаться войскам придется по открытой местности, что в условиях полного превосходства России в воздухе больше похоже на самоубийство.

Клупов также допустил возможность Киева перехватить превосходство в небе над Херсонской областью. Однако самостоятельно он этого сделать не сможет, потребуется привлекать натовские самолеты F-16, которые ВСУ никто пока не дает.