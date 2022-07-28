Военнослужащие ВС РФ продолжают достигать целей специальной военной операции на Украине. ВСУ несут серьезные потери, но гибнут не только военнослужащие, но и гражданские, рассказал Герой России Рустем Клупов.

Он напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ежедневно Украина теряет около 200 военнослужащих. В месяц получается почти 6 000 солдат. Мирных жителей гибнет в разы меньше. Это сопутствующие потери, без которых невозможно обойтись в любых боевых действиях, цитирует полковника портал SM News.

Клупов вспомнил знаменитую фразу Иосифа Сталина о том, что «гибель одного человека – это трагедия, но гибель сотен тысяч – это уже статистика». Он привел публикуемые несколько недель назад данные разведки Соединенных Штатов, которая сообщила о 200 тысячах погибших украинцах с момента начала спецоперации.