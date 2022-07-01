Экономика Германии испытает серьёзные потрясения, если поставки российского газа в страну не нормализуются. Страну ждёт спад экономики и всплеск инфляции. Об этом заявляют специалисты Deutsche Bank, сообщает ТАСС.

Поставки “голубого топлива” в страну уже сократились, и это эксперты называют серьёзным шоком для экономики. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то её последствиями станут перебои в энергоснабжении. Они потянут за собой спад производства, рост цен, что в конце концов разгонит инфляцию до высоких значений.

Германия традиционно является главным европейским потребителем российского газа. Здесь топливо используют, как в системе ЖКХ для отопления жилья, так и для нужд промышленности. Поставки газа в страны Евросоюза серьёзно сократились после введения в отношении России санкций, а также из-за решения европейских политиков снизить зависимости Европы от российских энергоносителей, сократив их импорт.