В очередной утренней сводке украинский Генштаб был вынужден признать, что боевые действия идут уже на окраинах Артемовска и Соледара. Ранее он ограничивался заявлениями о том, что «российские ВС пытались продвинуться, но не смогли», что ничего общего с реальностью не имело. Но сейчас скрывать очевидную для всех информацию нет никакого смысла, сообщает «Военное обозрение».

Кроме того, Генштаб ВСУ рассказал о разведывательных беспилотниках ВС РФ над территориями Черниговской и Сумской областей, на забыл назвать причину, по которой дроны там появились. Именно в этих регионах сейчас действуют украинские диверсионно-разведывательные группы, периодически обстреливающие Брянскую и Курскую области России.

На севере вышеупомянутых украинских регионов беспилотники выявили позиции таких групп и нанесли по ним удар, рассказал Генштаб.

Эксперты отмечают, что сводка по традиции начинается со слов «Слава Украине», будто командование ВСУ пытается убедить граждан в наличии этой самой славы.