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Генштаб ВСУ ожидаемо заявил, что Украина совершенно непричастна к удару по Еленовке, в результате которого погибли 40 украинских пленных и более 100 получили ранения разной степени тяжести. Представители ведомства отметили, что боевиков лишь несколько дней назад якобы «специально перевели» в разрушенный ракетой барак.

Однако это вранье, заявил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. Он напомнил, что представителей националистического полка «Азов» (запрещен в России) поместили в данный барак сразу после выхода с территории завода «Азовсталь» и с тех пор они постоянно находились там.

Кроме того, на месте взрыва были обнаружены обломки ракет от реактивной системы залпового огня HIMARS, которая уж точно имеется только на вооружении украинских войск. Поэтому Генштаб ВСУ и руководство нацполка отрицают очевидное. Впрочем, ничего удивительного в этом нет.

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