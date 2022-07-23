Придворный рупор Зеленского Алексей Арестович рассказал 23 июля об окружении российских войск в Высокополье, а также об установлении контроля над населенным пунктом Ольгино в Херсонской области. Он оба раза соврал, что подтвердило и официальное сообщение Генштаба ВСУ, сообщает “Военное обозрение”.

В украинском Генштабе заявили, что ВСУ пытаются перейти в контрнаступление, но российские войска успешно сдерживают подобные попытки. Фактически, он признает грамотные действия ВС РФ, полностью опровергая заявление советника главы ОП, который уже неоднократно приписывал боевикам армии Украины несуществующие «перемоги».

Кроме того, в сводке Генштаба говорится и о возможном скором переходе под контроль ВС РФ Северска, который в настоящий момент все еще официально подконтролен Украине.