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Оперативная пауза, объявленная Минобороны ВС РФ после освобождения территории ЛНР – это вполне логичный ход. Команда «Вольно, оправиться» необходима, так как военнослужащим российской армии нужен отдых. Он поможет полноценно восстановиться, набраться сил и продолжить наступление в рамках спецоперации на Донбассе, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Геннадий Алехин.

В Лисичанске, который стал последним освобожденным от подразделений ВСУ городом Луганской народной республики, а также в его окрестностях, проводятся традиционные мероприятия по зачистке. Бойцы Росгвардии расчищают жилые кварталы, разминируют территории.

Кроме того, ВС РФ продолжают наносить ракетные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Так, за минувшие сутки они поразили ряд целей в Днепропетровской области, а также уничтожили два противокорабельных комплекса Harpoon под Одессой.

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