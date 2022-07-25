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Давно известно, что для изготовления пакетированного чая большинство производителей используют чайную пыль. Однако экологический генетик Генрих Кренвинкель из Германии обнаружил в пакетиках еще один ингредиент.

Он рассказал, что после ДНК-исследования чайных листьев, а также ромашки, петрушки, мяты, ученые обнаружили множество останков насекомых. В анализируемых специалистами пакетиках было найдено не менее 200 таких следов.

При этом ученым пока не удается установить, о каких именно насекомых идет речь. Исследования проводятся путем ДНК-анализа, поэтому для восстановления всех цепочек потребуется немало времени. Пока же известно, что многое зависит от региона, в котором произрастает то или иное растение. К примеру, в пакетиках с зеленым чаем было обнаружено много следов останков членистоногих.

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