В случае гипотетической войны с Китаем ВС Соединенных Штатов будут первым делом атаковать ключевые центры командования и логистических структур КНР. Такое заявление сделал генерал Корпуса морской пехоты США Дэвид Бергер.

Он выступил в аналитическом центре Hudson Institute, где пояснил свою точку зрения. По мнению генерала, логистика в настоящий момент является одним из ключевых элементов войны и по значимости находится примерно на уровне разведывательный данных. Именно поэтому имеет смысл поражать логистические центры, чтобы ограничивать возможности потенциального противника.

Генерал отметил, что эта идея не нова. Ее уже несколько лет подряд реализует именно Китай, который активно ищет способ подорвать центры командования армией США и ее логистические механизмы.

Напомним, что представитель китайского МИД Чжао Лицзянь ранее назвал Соединенные Штаты угрозой номер один для всей планеты. По его словам, это самое воинственное государства с момента сотворения мира, которое бесконечно провоцирует как локальные, так и глобальные вооруженные противостояния.