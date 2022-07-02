Тренировки натовских инструкторов не помогли украинской армии, которая сейчас имеет огромный перевес в численности, но несет огромные потери в столкновении с российской группировкой мирного времени. Генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал, что ВС РФ успешно применяют заветы полководца Александра Суворова.

«СВО проходит по суворовским канонам и заветами: бить врага не числом, а умением; пуля-дура, а штык-молодец; глазомер, быстрота и натиск. Если сравнить группировки ВС РФ, которые принимают участие в СВО, даже вместе с союзными соединениями ЛНР и ДНР, их численность не идет ни в какое сравнение с задействованными бойцами в рядах ВСУ», – подчеркнул эксперт.

Он упомянул и высказывание Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде», правильность которого российские ВС в настоящий момент доказывают всему миру. Сейчас, по словам Картаполова, большие батальоны ничего не решают, так как для победы требуются совершенно другие навыки, передает портал SM-News.