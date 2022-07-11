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Сверхзвуковые ракеты «Криптон», которые ВКС РФ стали использовать в спецоперации на Украине сравнительно недавно, существенно усилили ее огневую мощь, а также позволили дать ответ на бесконечные удары ВСУ по Донецку и другим мирным городам в ЛНР и ДНР.

Минобороны РФ ранее не сообщало об использовании Х-31 (по классификации НАТО – «Криптон») на Украине, однако на днях генерал-лейтенант Айтеч Бижев подтвердил, что они все же могли быть применены. Это высокоточные ракеты, которые дают возможность поражать объекты военной инфраструктуры, не нанося вреда гражданскому населению, поэтому их использование полностью отвечает целям ВС РФ.

К преимуществам ракет «Криптон» относится увеличенное поражающее действие, благодаря которому их можно успешно использовать для нанесения ударов по мощным фортификационным сооружениям. Киеву нечего противопоставить столь серьезному оружию. Да и Запад, который накачивал Украину оружием, уже неоднократно заявлял об исчерпании его запасов.

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