Два футбольных матча, в которых было забито 187 голов, сейчас расследуют представители футбольной ассоциации Сьерра-Леоне. В заявлении говорится, что в чемпионате страны подобные договорные игры не пройдут, а виновные будут наказаны.

В одном из матчей местный клуб «Кахула Рейнджерс» встречался с «Лумбенбой Юнайтед» и разгромил ее с баскетбольным счетом 95:0. Несложно заметить, что игроки команды-победителя забивали мячи с интервалом между ними менее одной минуты.

Во второй игре счет получился не такой крупный – всего-то 91:1, но и такое результат впечатляет поклонников футбола.

Футбольная ассоциация страны заподозрила неладное в обоих матчах. Ее представители уверены, что клубы, встречающиеся между собой, договорились о результатах заранее. Поэтому участники матчей рискуют ощутить на себе всю силу закона.