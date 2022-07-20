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9,4% – на таком уровне в июне была инфляция в Великобритании. Это значительно выше запланированных показателей, что уже вызывает недовольство населения. Об этом пишет газета Financial Times.

В публикации уточняется, что инфляционный показатель Великобритании – худший среди всех страх “Большой семёрки”. Увеличение инфляции произошло из-за значительного роста цен на продукты питания и на топливо. При этом аналитики уверены, что нынешняя ситуация – только предвестник серьёзного кризиса, который может разразиться осенью этого года. Цены и инфляция могут резко пойти вверх на фоне увеличения стоимости энергоносителей, которые могут подорожать накануне отопительного сезона.

Рост цен и снижение благосостояния приводит к тому, что британцы начинают высказывать недовольство. Газета утверждает, что работники Королевской почты уже готовятся к забастовке. В учреждениях госсектора тоже неспокойно. Там правительство намерено проиндексировать зарплаты всего на 5%, что значительно ниже уровня инфляции в стране.

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