Часть предприятий Великобритании могут прекратить деятельность до конца года в случае затяжного энергетического кризиса в стране, который вызван перебоями в поставках российского газа. Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на собственные источники.

Ситуация в промышленности усугубится, если зима в этом году окажется холодной – российские энергоносители в Британии используют не только в промышленном производстве, но и для отопления помещений. Обо всём этом представители крупных заводов намерены предупредить британское правительство в ближайшее время, пишет издание.

FT уточняет, что вероятнее всего энергокризис ударит по производству стекла и керамики. На соответствующих предприятиях непрерывная подача топлива имеет важное значение в производственном процессе.

Энергокризис в Европе обострился на фоне антироссийских санкций и ограничений на импорт российских энергоносителей.