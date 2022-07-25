Украинские разведчики спланировали операцию по захвату российского самолета Су-34, Су-24 или Ту-22М3 во время боевого вылета, за что пообещала летчикам ВКС по два миллиона долларов США, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Главное управление разведки предложило пилотам вылететь к линии фронта, после чего снизиться до 50 метров или ниже. Это позволило бы украинским истребителям «перехватить» самолеты и посадить их в Кропивницком на аэродроме Канатово. Летчикам в качестве аванса передали 4000 долларов.

Согласно сообщению ФСБ, после миссии пилотов намеревались отравить клофелином, а их семьи взять в заложники под видом отправки в Европу с фальшивыми паспортами. Украинская разведка допустила лишь один просчет – летчики, якобы согласившиеся на передачу самолетов, участвовали в оперативной игре, которая позволила не только предотвратить угон техники, но еще и позволила получить информацию о военных объектах Украины, по которым впоследствии были нанесены высокоточные ракетные удары.

ФСБ также отмечает, что операция ГУР готовилась под кураторством западных стран. Руку к ней приложила Великобритания.