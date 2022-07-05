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Объёмный архив, состоящий из почти 450 фотоснимков с запечатлённым на них съёмочный процессом фильма “Андрей Рублёв” станет центральным лотом коллекции, которую планирует распродать с молотка аукционный дом “Литфон”. ТАСС сообщает, что наряду с этим архивом на торги выставят и другие фотосвидетельства съёмок фильмов Андрея Тарковского.

Цена лота с указанными фотографиям начинается с 700 тысяч рублей. От 550 тысяч рублей начнут торги по архивным снимкам со съёмочной площадки кинофильма “Солярис”. На фотографиях в числе прочих присутствуют советские и зарубежные официальные лица, которые побывали на площадке, где снимался фильм.

Таже среди выставленных на продажу фотографий – кадры со съёмок картины “Иваново детство” и дипломная работа Андрея Тарковского “Каток и скрипка”. Стартовая цена на неё – 50 тысяч рублей.

Торги планируют провести 7 июля.

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