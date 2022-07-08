В США наблюдается серьезный раскол, который произошел на фоне кризиса на Украине. Из-за этого часть американцев перешла на сторону российского президента Владимира Путина. Об этом рассказали эксперты издания Foreign Policy Ян Дуткевич и Доминик Стекула.

Ведущий Fox News Такер Карлсон уже несколько месяцев высказывается за поддержку Москвы. Многие в Америке начали винить в сложившейся ситуации на Украине расширение НАТО, они выступают против поставок военной помощи Киеву.

Авторы публикации подчеркивают, что Россия нашла в США активных союзников. Основная часть республиканцев говорит о том, что расширение НАТО и военная помощь Украине вынудили Путина действовать так, как он начал действовать. Прогрессивные левые в США уверены, что у России были весомые основания опасаться за свою безопасность.