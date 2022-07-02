Процесс обучения украинских боевиков несколько замедлился, из-за чего они не в состоянии эффективно использовать вооружение западного образца, сообщает американское издание Foreign Poliсу. Авторы ссылаются на источники в командовании ВСУ.

Сейчас военнослужащих учат использовать только гаубицы да реактивные системы залпового огня HIMARS. Остальная боевая подготовка практически не проводится, что негативно влияет на эффективность действий украинской армии.

Издание также пишет о многочисленных жалобах боевиков ВСУ на отсутствие компонентов некоторых видов оружия, без которых его невозможно полноценно использовать. Авторы публикации отмечают, что это сделано намеренно, так как в украинских подразделениях нет специалистов, умеющих обращаться с той же HIMARS на должном уровне.