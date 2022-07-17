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Если газопровод “Северный поток” не запустят в установленный срок, экономику Германии ждут серьёзные потрясения: рост цен, безработица и социальные проблемы. Об этом пишет Forbes.

В настоящее время газопровод, по которому в Германию поступает природный газ из России, не функционирует. Его работа остановлена в связи с плановым ремонтом. Предполагается, что он завершится уже на этой неделе, однако немецкие промышленники всерьёз опасаются, что на фоне охлаждений отношений Евросоюза и России Москва может просто не открыть вентиль в назначенный срок.

В этом случае сокращение поставок энергоносителей сразу же отразится на промышленности Германии, которая во многом зависит от российского газа, утверждает Forbes. Выработка электроэнергии сократится и как следствие, снизится производство. Это в свою очередь приведёт к сокращению рабочих мест, урезанию социальных программ и высокой инфляции, что в итоге создаст проблемы не только в экономике Германии, но и в экономике многих стран Европы – пишет издание.

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