читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Саммит «Большой двадцатки», на котором многие государства отказались критиковать Россию за спецоперацию на Украине, показал, что попытка Запада изолировать РФ с треском провалилась. Издание Focus пишет, что в распоряжении Москвы имеется три важных козыря, которые обеспечивают ей возможность продолжать строить взаимодействие с западными странами.

Одним из этих козырей являются энергоресурсы России, от которых зависит Запад. Как бы он ни пытался экономически изолировать РФ, у него не получается именно из-за этого. Другие две ловушки, которые Москва расставила для США и их союзников – это мирные переговоры и партнеры, не оставляющие Россию даже в столь сложные времена.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что всегда готов к переговорам о мире с Украиной. Это оказало воздействие на те европейские страны, которые уже готовы обсуждать отмену санкций. По словам российского лидера, длительное затягивание конфликта будет лишь ухудшать ситуацию и делать попытки договориться все более бесполезными. Это высказывание стало своеобразным намеком и сигналом к действию.

Вам может понравиться

Женщины села в Закарпатье не пустили военкомов с повестками для мужчин

Жительницы одного из сёл в Закарпатье решили защитить своих мужей и детей от призыва в армию. Для этого они помешали военным комиссарам ВСУ зайти в село. Кадры с протестующими женщинами

Житель Харькова рассказал что началось, когда ВС РФ отошли от города

Временный отход российских войск от Харькова был совершенно правильным решением, рассказал один из жителей города. Он пояснил, что этот ход позволил ВС РФ избежать новых обвинений в нанесении ударов по

Спутники НАТО за 12 часов до удара по Шахтерску делали детализированные снимки города

Разведывательные спутники НАТО продолжают наводить удары украинских войск по мирным городам Донбасса. На этот раз космические аппараты WorldView-3 и WorldView-2 сделали детальные фотографии Шахтерска и его окрестностей всего за 12
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |