Саммит «Большой двадцатки», на котором многие государства отказались критиковать Россию за спецоперацию на Украине, показал, что попытка Запада изолировать РФ с треском провалилась. Издание Focus пишет, что в распоряжении Москвы имеется три важных козыря, которые обеспечивают ей возможность продолжать строить взаимодействие с западными странами.

Одним из этих козырей являются энергоресурсы России, от которых зависит Запад. Как бы он ни пытался экономически изолировать РФ, у него не получается именно из-за этого. Другие две ловушки, которые Москва расставила для США и их союзников – это мирные переговоры и партнеры, не оставляющие Россию даже в столь сложные времена.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что всегда готов к переговорам о мире с Украиной. Это оказало воздействие на те европейские страны, которые уже готовы обсуждать отмену санкций. По словам российского лидера, длительное затягивание конфликта будет лишь ухудшать ситуацию и делать попытки договориться все более бесполезными. Это высказывание стало своеобразным намеком и сигналом к действию.