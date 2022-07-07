В качестве одного из способов обеспечения энергобезопасности Германии власти страны могут ввести квоты на потребление газа. При этом излишки планируется оплачивать из государственного бюджета, что несет серьезную угрозу экономике страны, рассказали журналисты издания Focus.

Они отмечают, что министерство экономики ФРГ уже рассматривает данный вариант снижения расхода газа. Однако и без глубинного анализа понятно, что в ходе реализации проекта потребуется выделять из бюджета миллиарды евро.

Кроме того, существенно возрастет риск появления новых задолженностей за газ. Также у правительства уже не получится вернуться к вводимым ранее ограничениям по покупке новых долгов.

Напомним, что ранее Германия заявляла, что намерена вновь вернуться к углю для обеспечения энергобезопасности страны. И хотя такой подход вряд ли компенсирует недостаток газа, он позволит менее болезненно перейти на альтернативные источники энергии.