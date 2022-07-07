читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В качестве одного из способов обеспечения энергобезопасности Германии власти страны могут ввести квоты на потребление газа. При этом излишки планируется оплачивать из государственного бюджета, что несет серьезную угрозу экономике страны, рассказали журналисты издания Focus.

Они отмечают, что министерство экономики ФРГ уже рассматривает данный вариант снижения расхода газа. Однако и без глубинного анализа понятно, что в ходе реализации проекта потребуется выделять из бюджета миллиарды евро.

Кроме того, существенно возрастет риск появления новых задолженностей за газ. Также у правительства уже не получится вернуться к вводимым ранее ограничениям по покупке новых долгов.

Напомним, что ранее Германия заявляла, что намерена вновь вернуться к углю для обеспечения энергобезопасности страны. И хотя такой подход вряд ли компенсирует недостаток газа, он позволит менее болезненно перейти на альтернативные источники энергии.

Вам может понравиться

Число заражений коронавирусом в мире резко выросло

Пандемия коронавируса не планирует отступать. Число заражений во всём мире только за две недели значительно выросло – почти на 30 процентов. Об этом заявил руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос

Президент РФ Путин: Вся страна ждет результатов проекта по возрождению бренда “Москвич”

Появления первых российских автомобилей под возрожденным брендом «Москвич» ожидает вся страна, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что реализация данного проекта стала весьма сложным вызовом. В ходе общения с

Маск: в мире больше слежки, чем в антиутопии Оруэлла

Американский бизнесмен Илон Маск сравнил мир с антиутопией Джорджа Оруэлла “1984”. Миллиардер заявил, что существующее положение вещей гораздо лучше, чем изобразил писатель. Однако в то же время есть момент, который
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |