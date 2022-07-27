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Неподалеку от границ России в Мурманской области, на архипелаге Новая Земля и в Ненецком автономном округе был замечен разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС Соединенных Штатов. Его перемещения можно наблюдать на мониторинговом сервисе Flightradar.

Портал Avia.Pro ранее сообщал, что самолет-шпион приблизился к границам воздушного пространства России на 44 километра, после чего сменил курс. До нарушения рубежей РФ ему оставалось всего 2,5 минуты. Отмечается также, что на отдельных участках пути пилоты отключали транспондер.

С какой целью самолет приближался к российским границам, не известно. Однако эксперты считают, что его полет как-то связан с грядущими испытаниями гиперзвуковой ракеты «Буревестник». Они, по предварительной информации, должны пройти как раз на одном из островов архипелага Новая Земля.

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