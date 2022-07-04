Страны Европы перестали проявлять гостеприимство к украинским беженцам. Например, жители Финляндии отказываются сдавать им жилье даже за деньги в аренду. Эксперты издания “Московский Комсомолец” рассказали историю программиста из Украины Александра.

Мужчина вместе с семьей приехал в Финляндию еще в конце февраля. Сначала они проживали в одной финской семье, но вскоре им потребовалось отдельное жилье. Украинец устроился на работу в одну IT-компанию. Как только у семьи появились финансовые средства, мужчина решил снять отдельную квартиру большей площадью.

Но во время поиска нужного жилья он столкнулся с постоянными отказами. При этом ему отказывали сдать жилье даже те арендаторы, которые изначально были очень приветливы.

Беженцам пришлось решать вопрос с размещением в очень короткие сроки, так как к ним приезжали родственники. В результате Александр смог найти только один вариант на окраине города, за который приходится платить более 1 000 евро.