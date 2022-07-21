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Экономические меры воздействия, которые западные страны принимают в отношении России, всё сильнее ударяют по самим странам Запада. Фермеры Канады пожаловались на решение правительства обложить пошлинами в 35 процентов российские удобрения, которые ввозятся в страну. Об этом сообщает издание Le Devoir – передаёт РИА “Новости”.

По словам канадских аграриев, сейчас они итак находятся в непростой ситуации. Топлива и техника за последнее время значительно подскочили в цене – в два, а то и в три раза. И на этом фоне повышение пошлин на российские удобрения – это дополнительные издержки, которые ложатся на фермерские хозяйства.

Российские удобрения в Канаде занимают значительную долю рынка. А в некоторых регионах доля удобрений из России доходит до 90%. При этом, как отмечают эксперты, Канада сама производит азотные удобрения, однако российская продукция пользуется большей популярностью у фермеров.

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