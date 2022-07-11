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Соединенные Штаты санкциями против РФ намеревались повлиять на ее решения по Украине, однако этот план провалился, пишет американское издание Foreign Affairs. Автор публикации Барри Эйхенгрин отмечает, что действия Вашингтона лишь загоняют США в экономический тупик, не в силах ничего сделать Кремлю.

По словам эксперта, США намеревались задействовать свою экономическую мощь в качестве оружия против России, однако оно дало осечку. Вашингтону не удается хоть как-то повлиять на действия Москвы, несмотря на то, что «карательные меры» наносят ей ущерб.

Эйхенгрин пояснил, что использование экономической мощи приносит результаты только в том случае, если это оружие применяется в коалиции. Но США не в состоянии объединить против РФ даже своих верных союзников, не говоря уже о других государствах.

«В дальнейшем экономическая мощь США будет впадать все в бóльшую зависимость от способности Вашингтона культивировать единство на фоне растущего раскола между странами в планетарном масштабе», — написал автор.

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