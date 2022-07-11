Киев использует крупные города в качестве своеобразных ловушек, делая все возможное, что ВС РФ застревали в утомительных боях в условиях плотной городской застройки. Чтобы этого не происходило, необходимо осуществлять зачистку городов силами войск специального назначения и частных военных компаний, уверен военный эксперт Владимир Евсеев.

В интервью изданию «Украина.ру» он напомнил, что боевики ВСУ прячутся за спинами мирного населения, устраивают огневые точки в жилых домах. Для преступного киевского режима люди не имеют никакого значения. ВС РФ должны действовать иначе, стремясь защитить гражданское население и минимизировать потери в войсках.

Именно поэтому в городских боях должен принимать участие хорошо обученный спецназ. Он выступит в качестве базы, которую будут поддерживать при необходимости артиллерия и авиация. Также в отдельных случаях в дело могут вступать и Сухопутные силы, но делать это так, чтобы максимально сберечь людей.