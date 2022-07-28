Недавно сформированная Одесская бригада ВС РФ дает возможность отразить обещанное «контрнаступление» ВУ под Херсоном, не привлекая те силы, которые ведут боевые действия на Донбассе. Кроме того, огневое превосходство остается за российскими войсками, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Владимир Евсеев.

Он напомнил, что на Херсонском направлении нет крупных лесных массивов, там открытая степь, что позволяет без особых проблем отслеживать все действия ВСУ. Если они пойдут в контратаку достаточно применить больше артиллерии и авиации, чтобы отразить удар.

«Для этого может быть использована стратегическая авиация, которая с большой высоты обычными бомбами может закрыть определенную территорию. Там ей ничего не мешает. Но нужна еще артиллерия. И мы будем делать ставку на поражение мест сосредоточения противника, чтобы максимально ослабить его в ходе боевого соприкосновения», – пояснил аналитик.

Он также отметил, что ВС РФ может использовать тактические отступления, чтобы получить более выгодную позицию и уничтожить войска противника.