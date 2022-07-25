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Авдеевка в настоящий момент оказалась в полукольце, которое в ближайшее время может превратиться в оперативное окружение. Причем линия обороны, которая выстроена с Донецкого направления, станет для ВСУ проблемой. Они не смогут защитить тыл, уверен военный эксперт Владимир Евсеев.

Он рассказал сайту «Украина.ру», что ВС РФ имеют все шансы превратить оперативное окружение в физическое и вынудить боевиков ВСУ покинуть Авдеевку. При этом очень важно не допустить повторения ситуации в Северодонецке, сосредоточившись на обеспечении безопасности мирного населения города.

Напомним, что Авдеевка является лишь одним из направлений, на которых осуществляется наступление союзных сил. За 8 лет ВСУ превратили ее в неприступную крепость и ведут оттуда огонь по Донецку, однако полное окружение города поможет быстро установить над ним контроль.

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